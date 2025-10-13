Luján sueña en grande y enfrenta a Sportivo Barracas por los cuartos
Primera C.
Este lunes, desde las 15.30, el equipo de la ciudad enfrentará a Sportivo Barracas en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera. C.
El encuentro se disputará en la cancha de Almagro y contará con el arbitraje de Rodrigo Villalba.
El Lujanero buscará dar el primer paso en su sueño de avanzar a semifinales, en una serie que se definirá el próximo fin de semana en el barrio San Emilio.
