Luján sueña en grande y enfrenta a Sportivo Barracas por los cuartos

Publicado el lunes 13 de octubre de 2025

Este lunes, desde las 15.30, el equipo de la ciudad enfrentará a Sportivo Barracas en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera. C.

El encuentro se disputará en la cancha de Almagro y contará con el arbitraje de Rodrigo Villalba.

El Lujanero buscará dar el primer paso en su sueño de avanzar a semifinales, en una serie que se definirá el próximo fin de semana en el barrio San Emilio.

