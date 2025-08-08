«Luján siempre adelante”: Leo Boto presentó su lista con una masiva convocatoria

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Con una gran concurrencia en el Club San Lorenzo, este miércoles se presentó oficialmente la lista de candidatos a concejales que acompañará la gestión de Leonardo Boto en las elecciones del 7 de septiembre.

Bajo el lema “Luján siempre adelante”, el acto reafirmó el rumbo de una gestión que, en los últimos años, concretó transformaciones estructurales en el distrito. La nómina refleja continuidad, renovación y compromiso territorial.

El evento combinó momentos de celebración con música en vivo, proyecciones sobre los logros de gestión y una presentación emotiva de cada integrante de la lista.

Varios candidatos tomaron la palabra para expresar su compromiso con la comunidad. En primer lugar, Sandra Rasentte aseguró que “es un orgullo integrar esta lista. Luján arrancó un trayecto hermoso allá por 2019 y todavía tiene mucho por hacer.” En su turno, Esteban Strambi expresó que “somos militantes eternos, que caminamos los 365 días del año buscando respuestas para nuestros vecinos. Nuestro intendente nos necesita para seguir transformando la realidad de los lujanenses.”

Además, María Eva Rey afirmó que “es una gran responsabilidad integrar esta lista y este 7 de septiembre tenemos que hacer fuerza por nuestros vecinos y vecinas.”

Otro de los que tomaron la palabra fue Joaquín Martucci quien dijo “diento una enorme responsabilidad de estar en una lista que representa al intendente que transformó la ciudad en lo que alguna vez soñamos.” También, Romina Grossi manifestió que “somos gestión, somos trabajo, somos compañerismo. Es un orgullo ver a Luján como lo vemos hoy.”

El primer candidato, Federico Vanin, aseguró: “Hace unos años nos sumamos al desafío de gobernar Luján. Creemos en la política que transforma la vida de la gente, al servicio de la comunidad. Debemos seguir adelante, incluso en un contexto nacional difícil. El 7 de septiembre tenemos que votar por todo lo que falta, para seguir construyendo el Luján que queremos.”

El cierre estuvo a cargo del intendente Leo Boto, quien repasó los principales logros de gestión, subrayando que en 2019 recibieron “un municipio derrotado, que no podía tapar un bache ni hacer una obra pública financiada por sí mismo, con el 40% de luces apagadas”. Criticó a la oposición “especialista en destruir, que no construye nada” y destacó que la victoria de 2019 permitió cambiar la forma de trabajar, con un equipo que “pone alma, corazón y vida, escuchando a todos, construyendo consensos y manteniendo la unidad”.

Boto remarcó que “queremos dejar a Luján mucho mejor de lo que lo encontramos y generar un proceso de crecimiento que dure décadas. No podemos volver atrás. El 7 de septiembre nos jugamos la vida en Luján. Vamos a construir una victoria y darle al pueblo la ciudad que quiere.”

La jornada cerró con un llamado a la unidad: “Juntos, con convicción, amor, compromiso y fuerza: Luján siempre adelante.”

Publicado el viernes 8 de agosto de 2025