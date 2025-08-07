Luján se suma a las actividades para promover la lactancia materna

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Para promover el cuidado integral de la salud de madres y niños.

Con un conjunto de actividades de sensibilización y capacitación en diversos espacios comunitarios del distrito, el Municipio de Luján informó que se suma a la Semana de la Lactancia Materna con el objetivo de promover el cuidado integral de la salud de madres y niños.

“En conjunto con el área de Salud planificamos una serie de actividades que se van a desarrollar durante todo el mes, con el propósito de promover, apoyar y fortalecer la lactancia. Durante todo agosto vamos a estar realizando charlas, capacitaciones y entrega de material impreso en distintos puntos de Luján para amplificar el mensaje a toda nuestra comunidad”, explicó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

Bajo el lema “Luján en clave de lactancia”, las actividades se enmarcan en lo dispuesto por la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, también conocida como “Ley de los 1000 días”, que apunta a proteger la salud de las personas gestantes y de sus hijos durante el embarazo y los primeros tres años de vida.

En este sentido, a nivel local se conformó hace más de dos años la Mesa Qunitas, un ámbito interdisciplinario que se reúne mensualmente para coordinar acciones en pos de la reducir la mortalidad infantil evitable, asegurar una buena alimentación, promover el desarrollo saludable y prevenir la violencia.

Desde allí se impulsan de forma permanente talleres de maternidad, paternidad, embarazo y lactancia, grupos de acompañamiento en la crianza de lactantes, consultorios prenatales y espacios de atención a la primera infancia, entre otros servicios.

“Es un mes para visibilizar e intensificar el trabajo que realizamos durante todo el año en los espacios de primera infancia y los centros de salud, con el objetivo de generar conciencia y promover la lactancia materna. Es una práctica fundamental para la salud del bebé y de la madre, no solo en el aspecto nutricional e inmunológico sino también emocional, porque fortalece el vínculo afectivo entre ambos”, señaló el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

El cronograma de actividades es el siguiente:

– 6 de agosto, de 9 a 11 horas; en la Posta de Salud en Plaza Colón.

– 14 de agosto, a las 10.30 y a las 12.30 horas; en el CAI San Fermín.

– 19 de agosto, a las 10.30 y a las 12.30 horas; en el CAI Open Door.

– 20 de agosto, de 9 a 11 horas; en la Posta de Salud en Plaza Colón.

– 26 de agosto; en la EES N°5.

– 28 de agosto; en el Jardín Maternal 1 «María Niña» del barrio Villa del Parque.

– 29 de agosto a las 10.30 y a las 12.30 horas; en el Centro Municipal de Desarrollo Infantil del barrio Ameghino.

Además, para profundizar la visibilización de la fecha, se vestirá a las carótides del Palacio Municipal de color amarillo, símbolo de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna.

Las actividades son coordinadas de forma conjunta por la Dirección de Niñez y Adolescencia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Atención Primaria de la Salud dependiente de la Secretaría de Salud.

Publicado el jueves 7 de agosto de 2025