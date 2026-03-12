Miércoles 11 de marzo de 2026


Luján se suma a la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales

Convenio

Detalles de la iniciativa.



El Municipio de Luján informó que se sumó a la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales, un proyecto entre la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y la Federación Mutual del Oeste de la provincia de Buenos Aires (FEMOBA), que tiene por objetivo trabajar de manera conjunta y mancomunada en favor del desarrollo local.

La iniciativa pone énfasis en la persona como centro de la economía y de la vida, promoviendo la creación y el desarrollo de mutuales y cooperativas en coordinación con los tres niveles del Estado en un espacio de articulación de esfuerzos locales destinados a contribuir con el desarrollo sostenible, la paz y la equidad.

El convenio fue suscrito en un encuentro realizado en el Museo de la Ciudad por el Intendente Municipal, Leonardo Boto; el Vicepresidente de COOPERAR, Eduardo Juan Canedi; el Secretario de Relaciones Internacionales de COOPERAR, Carlos Andrés Mansilla; el Vicepresidente de la CAM Narciso Carrizo; y el Representante de FEMOBA, Nicolás Arrúe.

A su vez, firmaron su adhesión el Banco Credicoop; la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Luján; la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e Investigaciones; COTEFLAN; FAESS; UNICOOP; FECOVIMA; COOPMELU Ltda; SUMANTEX Ltda; USINA ECO Ltda; Sumando Voluntades Ltda.; COVILU; Cooperativa de Vivienda y Consumo 10 de Agosto Ltda; ENERCOOP Ltda; y Ladran Sancho.

En este sentido, cada organismo asumió la responsabilidad de articular iniciativas que promuevan el desarrollo local, incluyendo distintos sectores económicos, la urbanización, los servicios esenciales, el ahorro y crédito, la comunicación, y en general la promoción de emprendimientos cooperativos que generen ingreso y empleo; impulsar la educación cooperativa y mutual en los distintos estamentos de la educación formal, promover cooperativas y mutuales escolares, difundir los valores y principios cooperativos y mutuales, y desarrollar acciones de capacitación; fortalecer la cultura en sus diversas manifestaciones, poniendo en valor los productos y servicios artísticos, los patrimonios culturales, las identidades locales, las investigaciones y trabajos socio territoriales, y promoviendo alianzas entre los sectores culturales, turísticos y productivos; promover la compra de productos y servicios de cooperativas y mutuales, así como la organización de los consumidores como herramienta para el desarrollo local; desarrollar iniciativas conjuntas orientadas al cuidado del ambiente y la promoción de la salud.

Cabe destacar que las municipalidades, cooperativas y mutuales son tres instituciones fundamentales para la gestión de proyectos de desarrollo, ya que comparten la democracia participativa y el enraizamiento territorial.

