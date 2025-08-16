Sábado 16 de agosto de 2025
→ Ver pronóstico

  • 4°C
  • H: 93%
  • P: 1025
  • V: Sud Sudeste

Luján recibe al último de la tabla con la obligación de ganar

Primera C



Publicado el sábado 16 de agosto de 2025

Por una nueva fecha de la primera C, Luján recibirá a Yupanqui, el partido se jugará en el Estadio 1 de Abril.

El lujanero marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona B mientras que Yupanqui comparte la última colocación con tan solo 19 puntos.

El partido comenzará a las 15:30 y el equipo de Fredes acompañado por su gente no quiere perderle pisada a Camioneros el puntero de la zona.

Foto Prensa Oficial Club Luján.

Publicado el sábado 16 de agosto de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.