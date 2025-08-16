Luján recibe al último de la tabla con la obligación de ganar

Publicado el sábado 16 de agosto de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por una nueva fecha de la primera C, Luján recibirá a Yupanqui, el partido se jugará en el Estadio 1 de Abril.

El lujanero marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona B mientras que Yupanqui comparte la última colocación con tan solo 19 puntos.

El partido comenzará a las 15:30 y el equipo de Fredes acompañado por su gente no quiere perderle pisada a Camioneros el puntero de la zona.

Foto Prensa Oficial Club Luján.

Publicado el sábado 16 de agosto de 2025