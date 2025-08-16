Luján recibe al último de la tabla con la obligación de ganar
Primera C
Por una nueva fecha de la primera C, Luján recibirá a Yupanqui, el partido se jugará en el Estadio 1 de Abril.
El lujanero marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona B mientras que Yupanqui comparte la última colocación con tan solo 19 puntos.
El partido comenzará a las 15:30 y el equipo de Fredes acompañado por su gente no quiere perderle pisada a Camioneros el puntero de la zona.
Foto Prensa Oficial Club Luján.
