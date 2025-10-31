Luján potencia el talento joven con un nuevo curso de desarrollo de videojuegos

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Por segundo año consecutivo, el Municipio de Luján informó que en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Clic y la Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ), llevó adelante el curso de Desarrollo de Videojuegos, destinado a estudiantes secundarios avanzados y recién egresados.

“Seguimos generando propuestas de valor en el segmento de la innovación y la tecnología y fortaleciendo nuestro programa “Luján Tech”. Esta ya es la tercera cohorte de este exitoso curso que tantas alegrías nos ha dado, como el año pasado que Luján fue el ganador del encuentro de La Plata, entre varios municipios. Los jóvenes se forman, siguen desarrollando sus proyectos y tienen la posibilidad de continuar sus estudios en la materia en una universidad cercana.”, destacó Juan Redondo, Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad.

La iniciativa tuvo como objetivo que los participantes pudieran concretar todas las etapas necesarias para el desarrollo de su propio proyecto de videojuego, combinando creatividad, innovación y pensamiento tecnológico.

El trayecto formativo se estructuró en cuatro módulos: Introducción al Desarrollo de Videojuegos, Diseño Lúdico, Programación y Proyecto Final, brindando una formación integral que articula saberes técnicos y conceptuales.

En el mes de diciembre, está previsto un encuentro provincial en la ciudad de La Plata, donde el grupo de estudiantes participará de nuevas capacitaciones, pruebas de juegos y concursos. La jornada buscará acompañar y potenciar los proyectos creados a lo largo del curso.

En la jornada de cierre local, estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Redondo; y Bernardo Mallaina, Coordinador de la Carrera de Videojuegos de la UNPAZ, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando propuestas educativas que vinculen la tecnología con la creatividad y la formación de los jóvenes.

Publicado el viernes 31 de octubre de 2025