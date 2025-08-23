Luján perdió ante Camioneros y ahora la diferencia es de 6 puntos

Publicado el sábado 23 de agosto de 2025

Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján perdió ante Camioneros en el Estadio Hugo Moyano.

En los últimos minutos del partido el local convirtió el tanto de la Victoria y estiró la ventaja en la punta a seis unidades.

Luján sigue como escolta en el campeonato pero ahora la punta quedó claramente a Merced del equipo de Moyano.

Foto Prensa Camioneros

