

Luján perdió ante Camioneros y ahora la diferencia es de 6 puntos

Primera C.



Publicado el sábado 23 de agosto de 2025

Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján perdió ante Camioneros en el Estadio Hugo Moyano.

En los últimos minutos del partido el local convirtió el tanto de la Victoria y estiró la ventaja en la punta a seis unidades.

Luján sigue como escolta en el campeonato pero ahora la punta quedó claramente a Merced del equipo de Moyano.

