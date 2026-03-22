Luján no levanta: perdió con Estrella del Sur y sigue en el fondo de la tabla

Publicado el domingo 22 de marzo de 2026

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Luján perdió 1 a 0 frente a Estrella del Sur de Alejandro Korn en el estadio 1º de Abril, ubicado en el barrio San Emilio, y continúa sin poder ganar en el campeonato.

El equipo local volvió a dejar pasar una oportunidad clave ante su gente y acumula un arranque muy flojo, sin triunfos tanto de local como de visitante.

Con este resultado, Luján se mantiene en los últimos puestos de la Zona B, con apenas dos unidades —según la actualización de la tabla—, apenas por encima del último.

La preocupación crece en el conjunto de la Basílica, que deberá empezar a sumar de a tres si quiere salir rápidamente del fondo y cambiar el rumbo en el torneo.

Publicado el domingo 22 de marzo de 2026