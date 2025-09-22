Lunes 22 de septiembre de 2025
Luján más iluminado: nuevos barrios llegaron al 100% de cobertura

Colocaron más de 250 artefactos.



Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025

En el marco del sistema de alumbrado público, el Municipio de Luján informó que colocó más de 250 artefactos en barrios y localidades alcanzando el 100% de cobertura lumínica, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la comunidad.

En esta nueva etapa, se instalaron 258 luces. Los trabajos incluyen el recambio de postes, brazos y artefactos, como así también la instalación de nuevas luminarias en espacios faltantes.

La localidad de Cortinez (68 luminarias), el barrio El Tala (36), el barrio San Emilio (53), el barrio San Juan de Dios (28), el barrio Los Paraísos (26), y el barrio Valle Verde (47), con las nuevas intervenciones alcanzaron el 100% de cobertura en todas sus calles.

Cabe mencionar que en las próximas semanas, los trabajos continuarán en la localidad de Olivera hasta finalizar con las tres etapas restantes.

