Martes 19 de agosto de 2025
Luján Limpio: comenzó una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Medioambiente

Del lunes 18 al sábado 23 de agosto.



Publicado el martes 19 de agosto de 2025

El Municipio de Luján informó que con el objetivo de que los elementos vuelvan a ser recursos en las industrias y no contaminen, del lunes 18 al sábado 23 de agosto se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el partido de Luján.

Las cuatrocooperativas de reciclado son los puntos de acopio para que los vecinos se acerquen a depositar sus RAEE.

Los RAEE que se reciben son:

  • Pequeños y grandes electrodomésticos

  • Aparatos de informática y comunicación

  • Consolas de videojuegos

  • Instrumentos musicales

  • Insumos eléctricos y electrónicos

  • Herramientas eléctricas

  • Juguetes eléctricos

Los residuos que no se aceptan son pilas, baterías, elementos con contenido de mercurio (tubos fluorescentes, lámparas bajo consumo y termómetros, entre otros) e instrumentos médicos.

En este sentido, los lugares de acopio son los siguientes:

  • Cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas (Centro de Reciclaje Belgrano). Dirección: Belgrano 1250. Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 14 horas.

  • Cooperativa El Brote. Dirección: Carlos Pellegrini 900. Días y horarios: lunes a sábados de 8 a 11.30 horas.

  • Cooperativa Usina Eco. Dirección: Fray Manuel de Torres 2388. Días y horarios: lunes a viernes de 6 a 18 horas.

  • Cooperativa Sumando Voluntades. Dirección: Av. Juan XXIII esquina Av. San Martín (Olivera). Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 12 horas.

