Luján Limpio: comenzó una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Medioambiente
Del lunes 18 al sábado 23 de agosto.
El Municipio de Luján informó que con el objetivo de que los elementos vuelvan a ser recursos en las industrias y no contaminen, del lunes 18 al sábado 23 de agosto se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el partido de Luján.
Las cuatrocooperativas de reciclado son los puntos de acopio para que los vecinos se acerquen a depositar sus RAEE.
Los RAEE que se reciben son:
-
Pequeños y grandes electrodomésticos
-
Aparatos de informática y comunicación
-
Consolas de videojuegos
-
Instrumentos musicales
-
Insumos eléctricos y electrónicos
-
Herramientas eléctricas
-
Juguetes eléctricos
Los residuos que no se aceptan son pilas, baterías, elementos con contenido de mercurio (tubos fluorescentes, lámparas bajo consumo y termómetros, entre otros) e instrumentos médicos.
En este sentido, los lugares de acopio son los siguientes:
-
Cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas (Centro de Reciclaje Belgrano). Dirección: Belgrano 1250. Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 14 horas.
-
Cooperativa El Brote. Dirección: Carlos Pellegrini 900. Días y horarios: lunes a sábados de 8 a 11.30 horas.
-
Cooperativa Usina Eco. Dirección: Fray Manuel de Torres 2388. Días y horarios: lunes a viernes de 6 a 18 horas.
-
Cooperativa Sumando Voluntades. Dirección: Av. Juan XXIII esquina Av. San Martín (Olivera). Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 12 horas.
Publicado el martes 19 de agosto de 2025