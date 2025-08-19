Luján Limpio: comenzó una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Publicado el martes 19 de agosto de 2025

Del lunes 18 al sábado 23 de agosto.

El Municipio de Luján informó que con el objetivo de que los elementos vuelvan a ser recursos en las industrias y no contaminen, del lunes 18 al sábado 23 de agosto se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el partido de Luján.

Las cuatrocooperativas de reciclado son los puntos de acopio para que los vecinos se acerquen a depositar sus RAEE.

Los RAEE que se reciben son:

Pequeños y grandes electrodomésticos

Aparatos de informática y comunicación

Consolas de videojuegos

Instrumentos musicales

Insumos eléctricos y electrónicos

Herramientas eléctricas

Juguetes eléctricos

Los residuos que no se aceptan son pilas, baterías, elementos con contenido de mercurio (tubos fluorescentes, lámparas bajo consumo y termómetros, entre otros) e instrumentos médicos.

En este sentido, los lugares de acopio son los siguientes:

Cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas (Centro de Reciclaje Belgrano). Dirección: Belgrano 1250. Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Cooperativa El Brote. Dirección: Carlos Pellegrini 900. Días y horarios: lunes a sábados de 8 a 11.30 horas.

Cooperativa Usina Eco. Dirección: Fray Manuel de Torres 2388. Días y horarios: lunes a viernes de 6 a 18 horas.

Cooperativa Sumando Voluntades. Dirección: Av. Juan XXIII esquina Av. San Martín (Olivera). Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 12 horas.

