Luján goleó a Alem en el clásico de reserva

Publicado el sábado 11 de abril de 2026

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Por la primera fecha del torneo de Reserva de la Primera C, Luján tuvo un debut ideal y se quedó con el clásico frente a Leandro N. Alem con una contundente victoria por 3 a 0 en el Estadio 1º de Abril de nuestra ciudad.

El equipo Lujanero dirigido por Adrián Brito mostró superioridad desde el inicio y logró plasmarla en el marcador con una destacada actuación colectiva. La figura de la tarde fue Gerónimo Bramajo, autor de un doblete que encaminó el triunfo para el conjunto local. El restante gol fue convertido por Franco Galarza, quien también se anotó en el marcador en una jornada positiva para el equipo.

Con intensidad, orden y eficacia, Luján dejó en claro sus intenciones para este torneo, arrancando con el pie derecho y ganando nada menos que el clásico del Oeste.

De esta manera, el Lujanero suma sus primeros tres puntos y comienza a ilusionarse en un campeonato que recién da sus primeros pasos.

Publicado el sábado 11 de abril de 2026