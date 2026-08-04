Martes 4 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 14°C
  • H: 100%
  • P: 1016
  • V: Este

Luján ganó en San Vicente y sigue puntero en soledad

Primera C.



Publicado el martes 4 de agosto de 2026

Luján ganó este martes un compromiso fundamental en su lucha por el campeonato de la Primera División C de AFA venciendo 2 a 0 a Estrella del Sur en San Vicente, en el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 20 del certamen.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llegó en un gran momento futbolístico luego de la importante victoria por 3 a 1 frente a Claypole, resultado que le permitió quedar como único líder de la Zona B y depender de sí mismo para sostener la punta.

El choque ante Estrella del Sur representó una oportunidad inmejorable para seguir ampliando la ventaja en la tabla y reafirmar el gran presente del equipo de nuestra ciudad, que viene siendo uno de los protagonistas del torneo.

Los goles fueron marcados por Leandro Coronel y Toto Ferrari.

Foto prensa Club Luján.

Publicado el martes 4 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.