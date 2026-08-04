Luján ganó en San Vicente y sigue puntero en soledad

Publicado el martes 4 de agosto de 2026

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Luján ganó este martes un compromiso fundamental en su lucha por el campeonato de la Primera División C de AFA venciendo 2 a 0 a Estrella del Sur en San Vicente, en el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 20 del certamen.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llegó en un gran momento futbolístico luego de la importante victoria por 3 a 1 frente a Claypole, resultado que le permitió quedar como único líder de la Zona B y depender de sí mismo para sostener la punta.

El choque ante Estrella del Sur representó una oportunidad inmejorable para seguir ampliando la ventaja en la tabla y reafirmar el gran presente del equipo de nuestra ciudad, que viene siendo uno de los protagonistas del torneo.

Los goles fueron marcados por Leandro Coronel y Toto Ferrari.

Foto prensa Club Luján.

Publicado el martes 4 de agosto de 2026