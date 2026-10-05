Luján festejó en el final y quedó a un paso del objetivo

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026

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Necesita un punto para jugar la final

En un partido agónico disputado en el estadio Primero de Abril, Luján venció 1 a 0 a General Lamadrid por la Zona B de la Primera C.El único gol del encuentro lo anotó el colombiano Eladio Ramos, de penal, a los 50 minutos del segundo tiempo (en el quinto minuto de adición).

Con este triunfo y el empate de Cañuelas —que también sumó de a uno en tiempo de descuento—, el «Lujanero» mantiene tres puntos de ventaja en lo más alto de la tabla a falta de una sola fecha para el final del torneo, quedando muy cerca de asegurar el primer puesto.

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026