Luján en Pilar arranca ante Victoriano Arenas

Hoy comienza el torneo de la primera «C» donde Luján recibirá en Pilar a Victoriano Arenas, para que puede ir a verlo el público lujanero ya que en el Estadio 1ro siguen las obras. Un torneo de la C que tendrá 4 ascensos, no habrá descensos, y podría existir la posibilidad que haya un 5to ascenso que se está pensando en la AFA. Hay que recordar que el próximo año se unificarán la D y C. También existe la posibilidad que los dos últimos equipos de la C en el próximo 2024 no le permitan ascender a la B. Pero como la AFA es cambiante todo de se puede modificar.

En este mercado de pases llegaron: Luciano Monasterio, Enzo Oviedo, Franco Rodríguez, Maximiliano Antúnez, Eladio Ramos y Rodrigo Sánchez.

El partido comenzará a las 17 y el árbitro del partido será Alejandro Porticcella. La probable formación lujanera será: Nahuel Valiñas; Hernán Pineda, Luciano Monasterio, Martín Zúccaro y Rodrigo Torres; Maximiliano Pighín y Enzo Oviedo; Marcos Giacovino, Arturo Mendoza y Eladio Ramos; Rodrigo Sánchez.

Publicado el domingo 29 de enero de 2023