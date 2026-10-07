Luján en la Triple Corona de Polo

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La Municipalidad informó que Luján está presente en una gran celebración del polo argentino: la Triple Corona 2026. Tradición, caballos de excelencia, familias que atraviesan generaciones en la cancha y un público que cada año confirma que, en este deporte, la Argentina sigue marcando el ritmo del mundo.

En ese sentido, el pasado 25 de septiembre se enfrentaron los dos equipos de Luján en esta competencia de élite mundial: La Aguada Daily Mail y La Ensenada Green Armor en el marco del 133° Abierto de Hurlingham, primer torneo de la Triple Corona del polo argentino.

“Es un gran orgullo para nosotros acompañar desde la Estrategia Marca a los equipos de Luján en el evento más importante del polo mundial. Agradecemos la generosidad de las familias detrás de los clubes embajadores La Ensenada y La Aguada por invitarnos a participar. Venimos trabajando conjuntamente en el ecosistema Polo, donde la intención es fortalecer todo el entramado de los clubes de la zona y pensar al polo como una industria que integra trabajo en las localidades, oficios y otras industrias lujanenses que provean al sector.”, destacó el Intendente de Luján, Leonardo Boto.

El resultado fue 17-7 a favor de La Ensenada, lo que le posibilitó jugar la final de la Copa Drysdale, subsidiaria del torneo. Cada primavera, Buenos Aires se convierte en la capital mundial del polo. Entre septiembre y diciembre se disputa la Triple Corona, el circuito integrado por los tres torneos más exigentes y prestigiosos de la disciplina, donde compiten los mejores equipos y jugadores de alto hándicap del planeta. El recorrido comienza en el Abierto de Hurlingham, el más antiguo de los tres. La segunda escala es el Abierto de Tortugas, en el Tortugas Country Club, que funciona como bisagra de la temporada: los equipos consolidan su juego y ajustan caballadas de cara al cierre. El broche final es el Abierto Argentino de Polo, en el Campo Argentino de Polo de Palermo, conocido como «La Catedral». Es considerado la cima de la temporada y el torneo de polo más prestigioso del mundo.

“Luján es muy importante en la historia del polo, tiene una de las mayores concentraciones de clubes y canchas de la Argentina y estamos logrando una estrategia conjunta entre los sectores privado y público para volver a posicionarlo como el lugar más importante del polo en la Argentina. Ese trabajo lo estamos elaborando con los clubes de la zona y la asistencia técnica del IAE Business School.”, subrayó el Secretario de Desarrollo Económico de la comuna, Juan Redondo.

Siguiendo esta línea, en los últimos días se lanzó el Open Door Polo Circuit, una serie de torneos que recorre distintos clubes de la zona formando un circuito que une La Aguada, La Ensenada, La Campana, El Milagro, Los Cocos y La Picaza en 9 torneos de octubre a diciembre. El primer torneo es la Copa Luján que se juega en La Aguada. Esta copa de 28 goles de hándicap es la más importante del circuito.

Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026