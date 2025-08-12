Martes 12 de agosto de 2025
Luján en la interna de la Libertad Avanza: lujanenses o conurbano?

Política



Publicado el martes 12 de agosto de 2025


En el marco de la interna de La Libertad Avanza en Luján, la candidata a concejal Natalia Borrego fue contundente:

«Nosotros somos la línea fundacional de La Libertad Avanza. Desde 2021 venimos trabajando las ideas de Javier Milei en nuestra ciudad, con Palito Carnavale a la cabeza desde el Concejo Deliberante, desde diciembre de 2023».

Por su parte, el segundo candidato a concejal, Dante Arregui, agregó: «La otra lista es un rejunte de novatos, inexpertos, socialdemócratas, radicales y la casta de Luján que representa la Unión Vecinal. Su primera candidata está comandada desde Moreno, y el segundo desde Caseros, en 3 de Febrero. Esto significa que, si ingresan al Concejo Deliberante, estaríamos metiendo el conurbano en Luján».

El mensaje es claro: los vecinos tienen que elegir entre un Luján pensado por lujanenses o la conurbanización de nuestra ciudad, de nuestro partido y de la oposición.

«Queremos que Luján siga siendo la primera ciudad del interior bonaerense, con identidad propia y sin imposiciones foráneas “, concluyeron

