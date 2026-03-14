Luján empató en La Loma y sigue sin poder ganar en el arranque del torneo

Publicado el sábado 14 de marzo de 2026

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Club Luján empató 1 a 1 en el estadio Primero de Abril, en el barrio La Loma, en un partido correspondiente a una nueva fecha de la Primera C.

El equipo lujanero volvió a sumar, aunque todavía no pudo conseguir su primera victoria en el campeonato.

El gol del conjunto de la Banda lo marcó Julián Seguer, quien apareció para convertir y darle la igualdad al equipo durante el encuentro disputado en casa.

Con este resultado, Luján acumula dos empates y una derrota en las primeras presentaciones del torneo, un inicio en el que el equipo ha mostrado momentos interesantes, pero todavía no logra quedarse con los tres puntos.

El conjunto lujanense intentará cortar la racha sin triunfos en la próxima fecha, cuando vuelva a presentarse con la ilusión de conseguir su primer festejo en el campeonato

Publicado el sábado 14 de marzo de 2026