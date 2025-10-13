Lunes 13 de octubre de 2025
Luján empató con Sportivo Barracas y define en casa

Primera C



Publicado el lunes 13 de octubre de 2025

Por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera C, Luján y Sportivo Barracas igualaron 0 a 0 en cancha de Almagro.

El conjunto local fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, cuando generó las chances más claras. Sin embargo, se encontró con una muralla: el arquero Matías Lescano, de 39 años, quien tuvo una actuación brillante al tapar al menos cinco pelotas netas de gol.

Con pasado en varios equipos del ascenso, Lescano fue la figura del encuentro, imponiendo su experiencia ante los más jóvenes y sosteniendo el cero en el arco lujanero.

Luján no se sintió cómodo en el partido, le faltó juego colectivo e individualidades destacadas, pero rescató un empate valioso de cara a la revancha.

El domingo a las 15:30, en el estadio 1ero de Abril del barrio San Emilio, Luján recibirá al arrabalero para definir quién avanza a las semifinales del torneo Reducido.

Foto Prensa Club Luján Tomás Marquese.

