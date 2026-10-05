Luján defiende la punta ante Lamadrid

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Luján recibirá este lunes a General Lamadrid por la anteúltima fecha del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15 horas en el Estadio 1° de Abril y contará con el arbitraje de Guido Mascheroni. El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi afrontará un compromiso trascendental en la recta final del campeonato. A […]

Luján recibirá este lunes a General Lamadrid por la anteúltima fecha del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15 horas en el Estadio 1° de Abril y contará con el arbitraje de Guido Mascheroni.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi afrontará un compromiso trascendental en la recta final del campeonato. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, el Lujanero depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la Zona B y convertirse en uno de los finalistas que pelearán por el ascenso.

Luego de una campaña que lo tuvo como protagonista durante toda la temporada, Luján buscará hacerse fuerte ante su gente para sostener el liderazgo y dar un nuevo paso hacia el gran objetivo. Del otro lado estará General Lamadrid, un rival que intentará sumar en su visita al 1° de Abril, ponerle obstáculos al puntero y pelear un cupo en el Reducido.

Con la ilusión intacta y el apoyo de su gente, el equipo de nuestra ciudad afrontará un encuentro que puede resultar determinante en la definición del torneo.

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026