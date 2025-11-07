Luján deberá afrontar un pago millonario por una demanda de 2019

AHORA

A través de sus redes sociales, la Comisión Directiva de Luján informó a sus socios que “a raíz de un proceso judicial iniciado por el ex arquero Gustavo Ruhl, por una lesión sufrida durante la temporada 2019 mientras representaba a nuestra institución, el club se ha visto obligado a llegar a un acuerdo conciliatorio con el fin de evitar consecuencias aún más graves para su patrimonio”

Según expresa el comunicado, “el reclamo, basado en una incapacidad laboral derivada de aquella lesión, exigía el pago de una suma millonaria que, de prosperar en su totalidad, habría significado un golpe económico más duro e insostenible para la institución”

“A pesar de los esfuerzos realizados por la dirigencia y el cuerpo legal para defender los intereses de Luján, el resultado de este proceso representa un duro golpe económico y moral para todos los que actualmente trabajamos día a día y soñamos con un club más grande, transparente, ordenado y con estabilidad institucional, tal como hemos logrado consolidar durante este año”, expresaron.

Por su parte, lamentaron profundamente tener que gestionar para destinar recursos extraordinarios que podrían haberse utilizado para fortalecer el desarrollo deportivo, sostener las obras en marcha y seguir impulsando las divisiones formativas y disciplinas, a causa de una situación que se origina en un hecho fortuito ocurrido hace más de cinco años.

Asimismo, la dirigencia encabezada en la actualidad por Federico Vanin, informó que “la institución afronta actualmente otro proceso judicial, iniciado por dos ex jugadores (Expedientes 48833 y 48834), quienes formaron parte del plantel durante el segundo semestre de 2019. La demanda, notificada recientemente al club, sostiene que no se logró acordar la rescisión de sus contratos en febrero de 2020, luego de haber sido separados del plantel por decisión del entonces cuerpo técnico. Cabe aclarar que, en aquel momento, la dirigencia depositó en Futbolistas Agremiados los montos correspondientes a los sueldos adeudados, pero los jugadores decidieron no percibirlos y considerarse despedidos”

Indicaron que este otro juicio laboral tramita actualmente en la ciudad de Mercedes, y las proyecciones jurídicas indican un panorama desfavorable para el club. Por tal motivo, ya trabajan en instancias de conciliación para el año 2026, con el objetivo de evitar una sentencia adversa que pueda comprometer e hipotecar el futuro del club.

“La actual Comisión Directiva de Luján reafirma, una vez más, su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la defensa del patrimonio institucional, y confía en que, con el apoyo y la comprensión de todos los socios, podremos superar este difícil momento y continuar trabajando por el crecimiento de nuestra querida institución” cerraron el comunicado difundido el día de la fecha.

Publicado el viernes 7 de noviembre de 2025