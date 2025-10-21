Luján consiguió 16 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Con la obtención de 16 medallas, el Municipio de Luján informó que finalizó su participación en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se celebró la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata.

“Felicitamos a la delegación que nos representó de tan buena forma en las finales de los Juegos Bonaerenses, compitiendo y destacándose entre los 135 municipios de la provincia. Sabemos que fue un largo camino desde la Etapa Local hasta llegar a Mar del Plata, que pusieron lo mejor en cada instancia, que trabajaron junto a sus familias y profesores, junto a sus instituciones, que se esforzaron y buscaron superarse. Y eso es lo hermoso del deporte, más allá de las medallas obtenidas, que también son importantes porque significan un rendimiento sobresaliente. Esperamos que la hayan pasado muy bien y que puedan atesorar esta experiencia como un momento valioso”, expresó el Intendente Leonardo Boto.

Luego de arribar a la ciudad balnearia el día lunes, entre el martes 14 y hasta el sábado 18, los más de 220 lujanenses que integraron la delegación local compitieron en 36 disciplinas deportivas y artísticas en las categorías jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Tras concluir su participación, el contingente regresó a Luján el domingo de madrugada.

El medallero local se saldó con 16 medallas: 4 de oro, 9 de plata y 3 de bronce,detalladas a continuación:

Medallas de oro (4):

-Atletismo PCD, Sub 15 Femenino, Salto en Largo: Rosario Ballesteros.

-Gimnasia Sub 18: Camila Merlo, Lola Campana, Nicol Melo, Lucía Piaggio y Delfina Agliani.

-Atletismo, Lanzamiento de Jabalina: Rebeca Pacheco.

-Atletismo, Lanzamiento de Disco: Aixa Amiano.

Medallas de Plata (9):

-Atletismo PCD, Sub 15 Masculino Libre, 100 metros llanos: Alan Ortega.

-Natación PCD, Sub 17 Masculino Libre, 50 metros libres: Maximiliano Vera.

-Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Slalom: Catalina Medone.

-Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Velocidad: Trinidad Bouzas.

-Canotaje, Sub 16 Masculino Libre, Velocidad: Bautista Cebolla.

-Atletismo, Sub 18 Masculino, Salto en Alto: Tomás Pagella.

-Tenis de Mesa, Adultos Mayores: Marina Toccalino.

-Hockey Masculino Sub 14: Teo Miranda, Ivan Bueno Heis, Juan Cisneros, Valentino Ferri, Santino Ferri, Bruno Gallo Prot, Santino García, Francisco García Lizziero, Juan Gamory, Lautaro Martínez, Marcos Martínez, Fausto Pietroniro, Justo Rivero, Pedro Venezia y Simon Bernater.

-Tenis Dobles, Sub 14 Femenino: María Nuñez y María Romito Silva.

Medallas de Bronce (3):

-Futsal Sub 14: Benjamin Justo, Jonas Caminos, Joaquín Caminos, Juan Litardo, Francisco Inamine, Benicio Coronel, Lino Moreno, Lucas Orellano y Pedro Kuchta.

-Patín, Sub 13 ambos sexos, Iniciación B: Oriana Jacob.

-Canotaje, Sub 16 Femenino Libre, Velocidad: Catalina Medone.

Los Juegos Bonaerenses fueron coordinados por la Dirección de Deportes y la Subdirección de Promoción de Derechos para Personas Mayores dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, y la Secretaría de Culturas y Turismo.

Publicado el martes 21 de octubre de 2025