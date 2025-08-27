Luján conmemoró el Bicentenario de la Independencia de Uruguay

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que se conmemoró el Bicentenario de la Independencia de la República Oriental del Uruguay con un acto realizado en la Plaza José Ingenieros, que reunió a representantes de la comunidad uruguaya en el distrito, instituciones, autoridades y vecinos. La actividad fue organizada por la Asociación de Inmigrantes Uruguayos.

El acto comenzó con el izamiento de las banderas de Argentina, Uruguay y la Bandera de José Gervasio Artigas, prócer de la independencia uruguaya y referente de la integración de los pueblos del Río de la Plata.

Luego se entonaron los himnos nacionales de ambos países como símbolo de respeto y hermandad, y se colocaron ofrendas florales al pie del monumento al General Artigas.

Posteriormente, pronunciaron palabras alusivas la Junta Municipal de Estudios Históricos, el presidente de la Asociación de Inmigrantes Uruguayos en Luján, Miguel Acosta, y el Intendente Municipal, Leonardo Boto, quienes destacaron la importancia de mantener vivos los lazos culturales y de fraternidad que unen a ambas naciones.

También participaron del acto la Secretaria General de la Intendencia, Magdalena Fernández, el Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin, el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cesar Siror y concejales.

Publicado el miércoles 27 de agosto de 2025