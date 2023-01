Luján confirmó los amistosos y la llegada de un nuevo refuerzo

El Club Luján confirmó la llegada de un nuevo refuerzo, se trata del volante central Enzo Oviedo. Además informó cuatro encuentros para el mes de enero.

El último paso del volante central de 27 años surgido en Lanus fue en el Argentino A para Gimnasia (ER) y en el Torneo Regional para Altos Hornos Zapla (Jujuy).

Confirmado los amistosos: 11/1 vs. Comunicaciones (V), 14/1 vs. Deportivo Morón (V), 18/1 vs. UAI Urquiza (V), 20/1 vs. Riestra (V).

Publicado el viernes 6 de enero de 2023