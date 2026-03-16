Luján celebrará sus 90 años con un gran evento

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026

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El Club Luján se prepara para celebrar sus primeros 90 años de historia con una gran noche especial abierta a toda la comunidad.

El evento aniversario se realizará el miércoles 1 de abril desde las 21 horas en el Salón de Luz y Fuerza, donde socios, simpatizantes y vecinos de la ciudad podrán compartir una velada pensada para celebrar la trayectoria de la institución.

Durante la noche habrá sorpresas, reconocimientos, importantes premios y música en vivo, además de la presencia de destacadas personalidades vinculadas al club y al deporte, en una celebración que buscará reunir a distintas generaciones que forman parte de la historia lujanera.

Desde la institución destacaron que el objetivo es que la comunidad sea protagonista de este aniversario tan significativo: “Queremos celebrar estos 90 años junto a todos los lujaneros y lujaneras que acompañaron al club a lo largo de su historia”.

Quienes deseen participar del evento pueden solicitar su tarjeta comunicándose al 2323 336462.

La invitación está abierta a toda la comunidad para vivir una noche especial celebrando los 90 años de Luján.

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026