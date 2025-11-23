Luján Campeón: las Lujaneras ascendieron a la B

Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Tras el empate 2-2 frente a Claypole/SOMRA, las Lujaneras se consagraron campeonas del Torneo de Primera C de AFA, logrando el ascenso a la Primera B con un global de 5-3.

El conjunto femenino del Club Luján coronó una campaña histórica al quedarse con el torneo y asegurarse el ascenso. Después de obtener ventaja en el partido de ida, el empate 2-2 en la vuelta terminó de sentenciar una serie en la que las Lujaneras mostraron autoridad, carácter y un rendimiento colectivo que las llevó a lo más alto.

La ciudad celebra un logro que marca un antes y un después para el fútbol femenino de Luján

Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025