Luján Campeón: las Lujaneras ascendieron a la B
Fútbol.
Tras el empate 2-2 frente a Claypole/SOMRA, las Lujaneras se consagraron campeonas del Torneo de Primera C de AFA, logrando el ascenso a la Primera B con un global de 5-3.
El conjunto femenino del Club Luján coronó una campaña histórica al quedarse con el torneo y asegurarse el ascenso. Después de obtener ventaja en el partido de ida, el empate 2-2 en la vuelta terminó de sentenciar una serie en la que las Lujaneras mostraron autoridad, carácter y un rendimiento colectivo que las llevó a lo más alto.
La ciudad celebra un logro que marca un antes y un después para el fútbol femenino de Luján
Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025