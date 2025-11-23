Sábado 22 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 14°C
  • H: 71%
  • P: 1022
  • V: Este Sedeste

Luján Campeón: las Lujaneras ascendieron a la B

Fútbol.



Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025

Tras el empate 2-2 frente a Claypole/SOMRA, las Lujaneras se consagraron campeonas del Torneo de Primera C de AFA, logrando el ascenso a la Primera B con un global de 5-3.

El conjunto femenino del Club Luján coronó una campaña histórica al quedarse con el torneo y asegurarse el ascenso. Después de obtener ventaja en el partido de ida, el empate 2-2 en la vuelta terminó de sentenciar una serie en la que las Lujaneras mostraron autoridad, carácter y un rendimiento colectivo que las llevó a lo más alto.

La ciudad celebra un logro que marca un antes y un después para el fútbol femenino de Luján

Publicado el sábado 22 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.