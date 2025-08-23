Viernes 22 de agosto de 2025
→ Ver pronóstico

  • 9°C
  • H: 87%
  • P: 1014
  • V: Oste Sudoeste

Luján busca frenar el ímpetu de Camióneros en un partido crucial

Primera C.



Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján visitará a Camioneros en Esteban Echeverría.

El equipo verde marcha puntero en el torneo de la c mientras qué Luján es el escolta y busca ganar para quedar a tiro del equipo de los camiones.

El encuentro se disputará desde las 12 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján. 

Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.