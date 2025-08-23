Luján busca frenar el ímpetu de Camióneros en un partido crucial

Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján visitará a Camioneros en Esteban Echeverría.

El equipo verde marcha puntero en el torneo de la c mientras qué Luján es el escolta y busca ganar para quedar a tiro del equipo de los camiones.

El encuentro se disputará desde las 12 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

