Luján busca frenar el ímpetu de Camióneros en un partido crucial
Primera C.
Por la décima fecha de la Segunda Ronda de la Zona B del Torneo de Primera División C, Luján visitará a Camioneros en Esteban Echeverría.
El equipo verde marcha puntero en el torneo de la c mientras qué Luján es el escolta y busca ganar para quedar a tiro del equipo de los camiones.
El encuentro se disputará desde las 12 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.
Publicado el viernes 22 de agosto de 2025