Luján Brilla: un evento solidario que enciende el espíritu del comercio local

Publicado el jueves 30 de octubre de 2025

La entrada tendrá un valor de $10.000.

Desde la Asociación civil Eventos comerciantes Lujan informaron que, el próximo domingo 9 de noviembre a las 19:30 hs, en el Descanso del Peregrino, se llevará a cabo “Luján Brilla”, un gran desfile show organizado por comerciantes lujanenses con un objetivo claro: impulsar el comercio local y colaborar con causas solidarias.

Este evento, nacido del esfuerzo y la unión de los comerciantes de nuestra ciudad, busca celebrar el talento, la creatividad y el trabajo de quienes día a día apuestan por Luján. Además, será a beneficio de tres entidades locales, reafirmando el compromiso con la comunidad.

El desfile promete una noche mágica con moda, música y sorpresas, en un entorno único junto a la Basílica.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en todos los comercios participantes o a través del Instagram oficial de la Asociación: @eventoscomercianteslujan.

Luján Brilla invita a toda la comunidad a ser parte de este acontecimiento que busca unir, ayudar y hacer brillar a nuestra ciudad.

