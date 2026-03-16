Luján avanza hacia el cierre definitivo del basural a cielo abierto

El Municipio puso en marcha una operatoria que permitirá trasladar el 100% de los residuos domiciliarios del partido a la CEAMSE. Se trata de una etapa clave para dejar atrás una de las mayores deudas ambientales, sanitarias y sociales de la ciudad.

El Municipio de Luján avanza en una etapa decisiva para concretar el cierre definitivo del basural a cielo abierto, una problemática histórica que durante décadas afectó la salud, el ambiente y la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas.El anuncio fue realizado por el intendente Leonardo Boto en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, donde señaló: “Fueron sesenta años de dolor, de barrios llenos de humo, de enfermedades, de gente que perdió la vida por el humo del basural, o vivieron de manera indigente. Queremos dar vuelta esta página de la historia, por eso en las próximas semanas vamos a cerrar definitivamente la quema. Vamos a terminar con este problema, que no se pudo atender en 60 años y es un logro de toda la comunidad de Luján”.



La medida marca un hito para el distrito, al permitir dejar atrás el funcionamiento de un basural a cielo abierto que por su magnitud llegó a ser reconocido como el más grande del país.

En esta nueva etapa, el 100% de los residuos domiciliarios de todo el partido de Luján será trasladado diaramente a la CEAMSE. Para hacerlo posible, se contará con una instancia logística donde los residuos que llegan en los camiones habituales de recolección domiciliaria son traspasados a unidades de mayor porte, preparadas para su traslado final. Cada uno de esos camiones de mayor capacidad puede transportar aproximadamente el equivalente a tres camiones de recolección urbana, es decir, alrededor de 30 toneladas. Con un promedio de entre 3 y 4 viajes diarios, se logra trasladar la totalidad de los residuos generados en el partido.



Es importante señalar que esta operatoria es exclusivamente logística. No implica disposición final, acumulación ni permanencia de residuos. Los residuos no se depositan ni quedan en ningún lugar de Luján, ni siquiera por un día: son transferidos y enviados a su disposición final fuera del distrito. Esa diferencia es central para comprender el alcance de la medida. Un basural a cielo abierto supone descarga, acumulación y permanencia de residuos sin tratamiento adecuado, con los conocidos impactos negativos sobre el ambiente y la salud. En cambio, un punto de transferencia es una instancia operativa de trasbordo, utilizada para optimizar el transporte hacia el sitio de disposición final.

El Municipio dispuso para esta tarea un predio alejado de zonas pobladas, con el objetivo de brindar mayores condiciones de resguardo y tranquilidad. Se trata de una modalidad habitual en numerosos municipios y partidos vecinos, que permite organizar el traslado de residuos de manera más eficiente sin reproducir las condiciones propias de un basural.El cierre del basural forma parte de una política pública ambiental sostenida en el tiempo, orientada al saneamiento, la salud pública y la reconversión integral del sistema de gestión de residuos. En ese sentido, el Municipio ratificó además la continuidad del proyecto del Centro de Reconversión Ambiental “Laudato Si”, concebido como una solución de largo plazo para el tratamiento local, la separación en origen, el reciclado y la inclusión laboral de recuperadores urbanos. La continuidad de ese proyecto fue respaldada judicialmente en 2024 y 2025, mientras que la propia Municipalidad sostuvo públicamente que los fondos para su culminación habían sido asignados originalmente con financiamiento internacional.

“No vamos a abandonar el proyecto del Centro de Reconversión Ambiental ‘Laudato Si’, pese al incumplimiento por parte del Estado Nacional y con fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia que ordena la culminación de la obra, donde además, los fondos ya estaban asignados desde el Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, consideramos que sigue siendo una solución necesaria e integral para Luján, con un abordaje local con mayor previsibilidad y manejo de largo plazo a los residuos domiciliarios, una política que impulsa una economía circular, inclusión laboral de recuperadores urbanos y mejoras concretas”, expresó Boto.



De este modo, Luján da un paso histórico para poner fin a una de sus mayores deudas estructurales y consolidar una política ambiental que prioriza el cuidado de la salud, la protección del ambiente y una gestión de residuos más segura, moderna y sustentable.

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026