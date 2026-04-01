Luján: 90 años de historia, crecimiento y un presente con identidad

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Este 1° de abril de 2026 no es un día más para el Club Luján. La institución celebra sus 90 años de vida, atravesados por una fuerte identidad, el acompañamiento incondicional de su gente y una historia construida con esfuerzo dentro del fútbol argentino.

Fundado en 1936 en nuestra ciudad, el club tuvo como primer presidente y socio fundador a Ricardo Platón, figura clave en los inicios de una institución que con el paso del tiempo se transformó en un símbolo local. Desde aquellos primeros pasos, el Lujanero fue forjando su identidad con sus tradicionales colores rojo y blanco, representando el orgullo de toda una comunidad.

A lo largo de su historia, atravesó distintas etapas, con campañas destacadas, logros deportivos y momentos desafiantes, pero siempre sostenido por su gente. La hinchada ha sido protagonista permanente, acompañando en cada cancha y en cada categoría, consolidando un sentido de pertenencia que distingue a la institución.

En el plano deportivo, Luján construyó su camino en las categorías de ascenso, con participación en la actualidad en el torneo de la Primera C de AFA, manteniendo viva la ilusión de seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos.

En los últimos años, Luján logró consolidar importantes obras de infraestructura que marcaron un antes y un después en su desarrollo institucional. Entre los avances más significativos se destaca la habilitación de su propio estadio en el barrio San Emilio, el “1° de Abril”, nombre que homenajea la fecha de fundación del club y simboliza el arraigo y la identidad lujanera.

En la actualidad, la institución atraviesa una etapa de crecimiento sostenido y proyección bajo la conducción de la comisión directiva encabezada por el presidente Federico Vanin, con un enfoque puesto en el fortalecimiento institucional, el desarrollo de las divisiones inferiores disciplinas deportivas y la consolidación de un proyecto integral a largo plazo.

Como parte de los festejos por este nuevo aniversario, esta noche se llevará a cabo una celebración especial desde las 21 horas en el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza, donde socios, hinchas y allegados compartirán una cena conmemorativa. La velada incluirá reconocimientos, shows en vivo y sorteos entre los presentes, en un evento que promete colmar el salón y reflejar el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza al club.

A 90 años de su fundación, el Club Luján sigue escribiendo su historia con la misma pasión de siempre, con la mirada puesta en el futuro y el corazón en sus raíces. Porque para su gente, Luján no es solo un club: es parte de la vida.

Publicado el miércoles 1 de abril de 2026