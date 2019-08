Los trabajadores cuidacoches se encadenan en la puerta de la municipalidad

En este momento los trabajadores del estacionamiento están encadenados en la puerta de la Municipalidad en reclamo del tratamiento de la ordenanza que regula y formaliza su trabajo.

«No hay excusas para seguir dilatando el tratamiento, no vamos a permitir que jueguen con el sustento de nuestras familias. Ya está completo el proyecto, todos los bloques expresaron su acuerdo, no hay motivos para que no sea tratado en a sesión del próximo lunes» expresó Miguel Sánchez presidente de la Cooperativa Fe y Esperanza de Luján que nuclea a los trabajadores del estacionamiento de la ciudad.

Esperan a los ediles de la comisión competente: Gabriel Jurina, Susana Busso y José Diaz Alfieri.

Publicado el jueves 1 de agosto de 2019