Los sindicatos municipales exigieron una reunión con el Intendente

Los tres sindicatos municipales, el jueves se reunieron y decidieron la necesidad urgente de tener una reunión con el Intendente Leonardo Boto. En ese sentido, presentaron una nota con este pedido para que el Jefe Comunal los reciba el día lunes 28 de septiembre. La mayor preocupación es la perdida de poder adquisitivo de este año, donde no hubo paritaria. «Estamos a la hora que el él nos quiera atender, debería atendernos, siguen pasando los meses y nosotros no tenemos una respuesta por el bono de navideño y un montón de otras cosas», resaltó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Santiago Vera.

Entre los pedidos, también está una posible negociación de la paritaria 2020, la recategorización de trabajadores, y el pase a planta permanente. «Queremos que directamente nos atienda el Intendente», aseveró. Asimismo, expresó que luego de lo sucedido con la medida de fuerza de la policía y el pedido de aumento salarial, consideró que ese hecho movilizó a toda la masa sindical, a todos los trabajadores en general. «Nosotros hasta ahora no hemos recibido un aumento, si hay para un sector tiene que haber para todos», resaltó.

-Bono navideño:

«Nosotros estamos pidiendo un bono navideño de 15 mil pesos», aseveró sobre el sindicato que representa.

-Taller Nº 1:

Expresó que estuvo recorriendo el taller Nº 1 y detalló que no hay recursos, ni herramientas de trabajo. «Los compañeros en el día de ayer hicieron una asamblea propia y presentaron una nota. Los elementos de trabajo, los camiones, las herramientas», puntualizó. Manifestó su preocupación que los servicios se fueron tercerizando, como la recolección de residuos. «Mi duda es que estamos perdiendo el trabajo, no estamos perdiendo los puestos, pero no tienen los elementos de trabajo», finalizó.

Publicado el viernes 25 de septiembre de 2020