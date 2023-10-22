Domingo 22 de octubre de 2023
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Los nombres de los Concejales/as que llegarían al HCD

Elecciones 2023.



Publicado el domingo 22 de octubre de 2023

LA LIBERTAD AVANZA

Candidato a Intendente Guido Barrichi.

CONCEJALES TITULARES

CARNEVALE PABLO ANDRES
VARELA MICAELA BELEN
LOPEZ PEDRO EMANUEL
OSTOJIC LAURA VERONICA
MERLO JUAN CARLOS
GONZALEZ GABRIELA SOLEDAD
MENEGHETTI SEBASTIAN HORACIO
PELLINO FELISA ALEJANDRA
IÑIGUEZ SERGIO HERNAN
DOMINGUEZ MARIA VICTORIA

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

GIRADO NATALIA LORENA
ORLANDO LUCAS ALEXIS
BENGOLEA PATRICIA LILIANA

ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO

Candidato a Intendente Marcelo Musso.

CONCEJALES TITULARES

GIACCAGLIA FRANCISCO
DIAZ CAMILA JOSEFINA
CASSET FERNANDO GABRIEL
RIVAROLA JESICA VALERIA
ALBERTI CRISTIAN EZEQUIEL
COCILOVO ANDREA VALERIA
SAAVEDRA ANDRES
LEVETTI FABRINA
BOGETTI GONZALO GABRIEL
HUG SANDRA ADELA

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

SARLENGA PABLO ISMAEL
SILVA MARIANA SABINA
AZZINNARI JUAN MARCELO

.ALIANZA UNION POR LA PATRIA

Candidato a Intendente Leonardo Boto.

CONCEJALES TITULARES

RAUSCH ISIDORO ABEL
MONZON ANDREA ALEJANDRA
GUIBAUD JUAN FEDERICO
TORRES MARIA AGUSTINA
CURIESES MARTIN SEBASTIÁN
GIRON MARIANA VILMA
CAPELLI NICOLAS JOSE
ARANDA ADRIANA M
ZUCCO COSTA, MARIANO ARIEL
ZUCCHI CAMILA

CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
LENCIONI CARLA YAMILA
BALBOA GASTON FERNANDO
LOS SANTOS, PAMELA SUSANA

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD

Candidato a Intendente Arnoldo Troncoso

CONCEJALES TITULARES

GARCIA PAOLA VANESA
CASUCCI RODRIGO ABEL
FIGUEROA VIVIANA
LASALA VICTORIO VICTOR
MANSILLA VALERIA ELIZABETH
FIGUEROA JUSTO EDUARDO
MAGGIO VICTORIA MATILDA
BEDIN JULIO CESAR
COOPER DANIELA INGRID
PELLEGRINI NICOLAS

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

Maldonado NOELIA ELIZABETH
GUTIERREZ NESTOR DARDO
PEREZ MARIANA ESTELA

Publicado el domingo 22 de octubre de 2023

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