Los nombres de los Concejales/as que llegarían al HCD
Elecciones 2023.
LA LIBERTAD AVANZA
Candidato a Intendente Guido Barrichi.
CONCEJALES TITULARES
CARNEVALE PABLO ANDRES
VARELA MICAELA BELEN
LOPEZ PEDRO EMANUEL
OSTOJIC LAURA VERONICA
MERLO JUAN CARLOS
GONZALEZ GABRIELA SOLEDAD
MENEGHETTI SEBASTIAN HORACIO
PELLINO FELISA ALEJANDRA
IÑIGUEZ SERGIO HERNAN
DOMINGUEZ MARIA VICTORIA
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
GIRADO NATALIA LORENA
ORLANDO LUCAS ALEXIS
BENGOLEA PATRICIA LILIANA
ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO
Candidato a Intendente Marcelo Musso.
CONCEJALES TITULARES
GIACCAGLIA FRANCISCO
DIAZ CAMILA JOSEFINA
CASSET FERNANDO GABRIEL
RIVAROLA JESICA VALERIA
ALBERTI CRISTIAN EZEQUIEL
COCILOVO ANDREA VALERIA
SAAVEDRA ANDRES
LEVETTI FABRINA
BOGETTI GONZALO GABRIEL
HUG SANDRA ADELA
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
SARLENGA PABLO ISMAEL
SILVA MARIANA SABINA
AZZINNARI JUAN MARCELO
.ALIANZA UNION POR LA PATRIA
Candidato a Intendente Leonardo Boto.
CONCEJALES TITULARES
RAUSCH ISIDORO ABEL
MONZON ANDREA ALEJANDRA
GUIBAUD JUAN FEDERICO
TORRES MARIA AGUSTINA
CURIESES MARTIN SEBASTIÁN
GIRON MARIANA VILMA
CAPELLI NICOLAS JOSE
ARANDA ADRIANA M
ZUCCO COSTA, MARIANO ARIEL
ZUCCHI CAMILA
CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
LENCIONI CARLA YAMILA
BALBOA GASTON FERNANDO
LOS SANTOS, PAMELA SUSANA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD
Candidato a Intendente Arnoldo Troncoso
CONCEJALES TITULARES
GARCIA PAOLA VANESA
CASUCCI RODRIGO ABEL
FIGUEROA VIVIANA
LASALA VICTORIO VICTOR
MANSILLA VALERIA ELIZABETH
FIGUEROA JUSTO EDUARDO
MAGGIO VICTORIA MATILDA
BEDIN JULIO CESAR
COOPER DANIELA INGRID
PELLEGRINI NICOLAS
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
Maldonado NOELIA ELIZABETH
GUTIERREZ NESTOR DARDO
PEREZ MARIANA ESTELA
Publicado el domingo 22 de octubre de 2023