Los concejales de Unidad Ciudadana rechazan la eliminación del Fondo Federal Solidario

En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el Ejecutivo Nacional que suspende el Fondo Federal Solidario, los ediles de Unidad Ciudadana FPV-PJ presentaron un proyecto de comunicación y uno de resolución por esta situación.

En el mismo consideran:

Que mediante el Decreto Nº 206/2009, suscripto por la entonces Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se creó el FONDO FEDERAL SOLIDARIO (F.F.S.) con la finalidad de transferir recursos de origen federal a las provincias y a todos los municipios del país;

Que en su artículo 1°, el decreto mencionado estableció el objetivo del F.F.S., teniendo como propósito financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes;

Que a través de este F.F.S. el Municipio de Luján recibió $11.853.570 (pesos once millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos setenta) durante el ejercicio 2017 y, en lo acumulado hasta el mes de julio, la suma recibida en 2018 asciende a $9.713.692 (pesos nueve millones setecientos trece mil seiscientos noventa y dos);

Que con fecha 14 de agosto del corriente, el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, eliminó el F.F.S. mediante el DECRETO N° 756;

Que esta medida implica que provincias y municipios dejaran de recibir $35.000.000.000 (pesos treinta y cinco mil millones) entre los meses de agosto y diciembre de 2018;

Que la eliminación del F.F.S., y la consecuente pérdida de recursos para las provincias y municipios, agrava el contexto de ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno Nacional, con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.);

Que la suma de estos ajustes profundiza la inestabilidad económica y social que vienen atravesando el país, la provincia y los municipios;

Que además, la eliminación de este Fondo afecta las obras en marcha en provincias y municipios, deteriora la infraestructura y disminuye el empleo, alimentando un círculo vicioso de ajuste y recesión;

Que en el caso de la Provincia de Buenos Aires la eliminación del F.S.S. representa un recorte de más de $570.000.000 (pesos quinientos setenta millones), recursos que por tanto se descuentan de la salud y la educación de los bonaerenses;

Que en el caso del Municipio de Luján esto representa un recorte de más de $16.000.000 (pesos dieciséis millones), empeorando notoriamente las cuentas municipales y deteriorando los servicios y atención a la comunidad de Luján;

Articulado de los proyectos:

R E S O L U C I Ó N

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Luján resuelve manifestar su rechazo al DECRETO D.N.U. N° 756/2018 del PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.), que elimina el FONDO FEDERAL SOLIDARIO (F.F.S.), y con ello la financiación de obras que contribuyen a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales en el Partido de Luján.-

Artículo 2º.- Envíese copia de la presente Resolución al PODER EJECUTIVO NACIONAL, al PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al CONGRESO DE LA NACIÓN, a la LEGISLATURA BONAERENSE, y a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.

C O M U N I C A C I Ó N

Artículo 1º.- Solicítese al Sr. Intendente, Dr. OSCAR ERNESTO LUCIANI, un informe detallado en los términos del artículo 5° del Decreto 206/2009 del P.E.N., en el cual se dispone que “los municipios beneficiarios deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas y su destino a alguna de las finalidades de mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, vigilando el cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos corrientes” en el ámbito del Partido de Luján.

Publicado el miércoles 22 de agosto de 2018