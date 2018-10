Los concejales de Unidad Ciudadana propusieron acciones de “construcción colectiva”

Los concejales de Unidad Ciudadana, César Siror, Erica Pereyra, Griselda Krauth, Miguel Ángel Prince se expresaron a través de un documento:

“A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza popular organizada”, Eva Perón.

Al pueblo de Luján,

A la militancia nacional y popular.

Las concejalas y concejales que firmamos al pié, sentimos la necesidad y la obligación de manifestar públicamente lo siguiente:

Que ya resulta harto grosera y evidente, además de perversa y deliberada, la complicidad de sectores políticos cipayos con la estrategia imperialista de restauración conservadora en Latinoamérica y en nuestra querida y doliente Patria. Estamos en un momento histórico de excepción: supervivencia o exterminio. Más colonialismo con entrega y saqueo; más desigualdad con hambre y pobreza; más recesión con inflación y desempleo; más exclusión con sometimiento y represión.

Que en este contexto, y desde nuestras convicciones histórico-ideológicas, decimos –sin rodeos- que habiendo recibido mandato para expresar alternativas a Cambiemos, ante la indisimulada entrega y saqueo de la patria, y los padecimientos crecientes e insoportables de nuestro pueblo, se nos impone hoy más que nunca una conducta coherente y consecuente, y por lo tanto, indudable e inexorablemente confrontativa: es pueblo o FMI; Patria o colonia; democracia o corporaciones. Nosotras y nosotros, o ellos.

Que la sociedad de consumo, el liberalismo y el mercado, en una lucha despareja, nos ha contaminado tanto con su prédica cultural individualista y egoísta, como con su acción materialista, salvaje, voraz y depredadora, ubicándonos en un trágico desierto moral y ético.

Que reconstruir, entonces, una patria de hermanas y hermanos nos exige participación, protagonismo popular, confianza, solidaridad, sensibilidad social, transparencia, honestidad y, asimismo, respeto por nuestra madre tierra.

Que en Luján, después de 7 años de gobierno de Cambiemos (conformado por la Unión Vecinal, el PRO y la UCR), cada día que pasa, queda más clara su naturaleza autoritaria, antipopular y corrupta, con una gestión sólo presente para impulsar negociados y “repartijas” de caja, impávida respecto a la natural desesperación, o la mínima necesidad o requerimiento de la comunidad. Sin titubear, definimos a la gestión del intendente municipal como de una indiferencia provocadora y violenta. Oscar Luciani debiera recordar la cita bíblica: “siembra vientos, cosecharás tempestades”. La consigna adquiere más actualidad y notoriedad: #MacriEsLuciani, #LucianiEsMacri.

Que este diagnóstico, con nuestra propia autocrítica y reconocimiento de responsabilidades mediante, nos interpela y de manera explícita nos exige actitudes urgentes, inmediatas, concretas y directas, sobremanera a quienes institucional, política y comunitariamente debemos rendir cuentas cotidianas.

Que son masivos, reiterados y concordantes los reclamos de vecinos y vecinas, organizaciones, compañeras y compañeros en cuanto a la necesaria unidad de la oposición y, en particular, del campo popular.

Que las concejalas y concejales que suscribimos concordamos en el valor trascendente y eficaz de la unidad.

Que en esta hora trágica para nuestro pueblo, no exageramos cuando decimos que la Patria está en peligro. Hoy más que nunca, unidad, solidaridad y organización devienen en valores absolutos para todo movimiento popular.

Que, como en los momentos más heroicos de las luchas del pueblo, resulta imprescindible *unirse desde abajo, organizarse militando*. Unirse para resistir y luchar junto a nuestra comunidad y a las personas más humildes; unirse en la calle.

Que, en nuestro criterio, es conveniente que esto se traduzca en *unidad con contenido*, con la prioridad de un *programa claro y preciso* -y dentro de lo posible y razonable- sobre bases y coincidencias de valores, ideología y metodología.

Que con este fundamento, ni más ni menos, *nuestras bancas están a disposición de toda la comunidad*, pero en especial al servicio de la *construcción colectiva de un proyecto solidario y participativo*. En verdad, debe interpretarse como un deber. Una simple y humilde acción militante.

Que, por lo tanto, en el Concejo Deliberante proponemos:

a) Pasar de una oposición espontánea y refleja -con unidad de acción en la resistencia y lucha popular- a una *oposición abarcadora, integrada, ordenada y esencialmente programática*;

b) Coordinar nuestro trabajo, consolidando reclamos y propuestas, interactuando e intercambiando con unidad conceptual e ideológica, fortaleciendo asimismo la unidad en la acción procurando efectivizar un reclamado, deseado y homogéneo *inter-bloque opositor*;

c) Elaborar, actualizar y compatibilizar iniciativas, ideas y proyectos, acordando una *agenda legislativa común* que también pueda traducirse y socializarse responsablemente en *bases programáticas para un futuro gobierno popular*.

Que esta sencilla convocatoria, por supuesto perfectible, pero libre de especulaciones, oportunismos y mezquindades, sólo tendrá sentido en la *imprescindible y permanente interacción con todas las fuerzas populares* en pos de la conformación del necesario y anhelado frente patriótico.

Que expresa y genuinamente sentimos el imperativo ético y militante de integrar nuestro trabajo en una alternativa popular de cara al 2019, para la búsqueda y concreción del objetivo estratégico de una comunidad organizada y del buen vivir. Una democracia plebeya, de las plazas, de los barrios, con planificación participativa. Con legitimidades de origen, pero también de ejercicio.

Que, incondicional y taxativamente, la *construcción colectiva* es, a la vez, principio y necesidad, tanto ideológica como práctica. De modo individual, ninguna fuerza popular, ni siquiera el peronismo, puede llegar al gobierno municipal.

Que así como decimos “aquí no se rinde nadie”, con realismo, también debemos decir “aquí no sobra nadie”. Que no quede ninguna duda que este sincero pronunciamiento a favor del trabajo por la unidad, es una modesta contribución y abierta exhortación, sin exclusiones ni sectarismos, para colaborar en el encuentro amplio de las fuerzas populares de Luján.

_“Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, Juan Domingo Perón._

Publicado el martes 9 de octubre de 2018