Los Bomberos Voluntarios y un pedido especial a los lujanenses

Los Bomberos Voluntarios de Luján difundieron un video en el cual piden a los vecinos de Luján que eviten prender fuego la basura y en terrenos baldíos.

«¿Qué tal? Buenas tardes. De parte de Bomberos Voluntarios de Luján, les pedimos por favor que no prendan fuego la basura, que no prendan fuego ningún terreno baldío. Están muy secos los campos. Estamos trabajando arduamente desde hace más de una semana en distintos incendios forestales. Por favor, tomar toda la precaución necesaria para no hacer estas cosas. Se los agradecemos. Muchas gracias».

Publicado el viernes 31 de diciembre de 2021