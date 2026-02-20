Llevaron a cabo un encuentro para planificar el inicio del ciclo lectivo 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que en el Centro Cultural Ana de Matos, llevaron adelante un encuentro con directoras, directores e inspectoras de las instituciones educativas del distrito, con el objetivo de coordinar y planificar el inicio del ciclo lectivo 2026.

La organización estuvo a cargo del Consejo Escolar, en articulación con el Municipio y el área de Ceremonial. Durante la jornada, se realizó la entrega de banderas de flameo nacional y de la Provincia de Buenos Aires a 35 escuelas primarias que ya cuentan con sus mástiles completamente refaccionados.

La iniciativa tiene como propósito que todas las escuelas del distrito puedan realizar el recambio de banderas en el primer día de clases, respetando el protocolo correspondiente y otorgando el valor que merecen nuestros símbolos patrios. De esta manera, el izamiento de la bandera se constituye en el primer acto pedagógico del ciclo lectivo para cada comunidad educativa.

Si bien la entrega se concretó en esta instancia para las escuelas primarias, los trabajos de reparación de mástiles continúan en jardines de infantes y escuelas secundarias.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar a la comunidad educativa y fortalecer cada espacio de aprendizaje en el distrito, afirmando la importancia de jerarquizar los símbolos patrios, promoviendo prácticas institucionales que fortalezcan la construcción de ciudadanía y el sentido de pertenencia desde el inicio mismo de las trayectorias escolares.

