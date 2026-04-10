Llega una nueva edición de “Recorridos con Historia” en el Cementerio Municipal

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La Municipalidad informó que el próximo sábado 11 de abril, a las 17.30 horas, se llevará a cabo una caminata patrimonial en el Cementerio Municipal de Luján, en el marco del ciclo “Recorridos con Historia” que busca difundir la historia lujanense y su patrimonio a través de salidas exploratorias en diferentes puntos de la ciudad.

«Con esta caminata buscamos difundir el rico patrimonio que posee nuestro Cementerio, tanto material como inmaterial. Construcciones, representaciones artísticas, historias de color, son algunas de las cosas que pretendemos mostrar. Un espacio que nos remite a un Luján muy diferente al de hoy, con otras costumbres y prácticas» señalaron los organizadores de la propuesta.

El recorrido, de entrada libre y gratuita, comenzará en la puerta del Cementerio (French 350) y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

La propuesta se desarrollará en el sector más antiguo de este histórico espacio fundado hacia 1856. Se tratarán diversas temáticas, como las prácticas funerarias de antaño, los constructores y marmoleros lujanenses, las tendencias artísticas y arquitectónicas, o los nexos de la historia local y regional con el espacio del cementerio. También, se contarán algunas historias de color y leyendas urbanas.

Las luces y sombras del atardecer transformarán el aspecto del lugar a medida que transcurra la recorrida, que finalizará en la oscuridad de la noche. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.

Para inscribirse deberán comunicarse al siguiente número de WhatsApp: +54 9 2323 31-5494

Publicado el viernes 10 de abril de 2026