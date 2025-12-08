Lunes 8 de diciembre de 2025
Llega una nueva edición de la Peatonal Gastronómica

Hoy lunes.



Publicado el lunes 8 de diciembre de 2025

Hoy  lunes 8 de diciembre, regresa la Peatonal Gastronómica al centro de Luján, en una nueva edición que comenzará a las 18 horas para disfrutar el día feriado con un evento que ya se convirtió en un clásico de la noche lujanense.

Con más de 20 locales gastronómicos y una gran variedad de música en vivo, se presentarán artistas locales, habrá feria de artesanos y de la economía popular, además de juegos infantiles para los más pequeños.

Algunos de los shows confirmados para esta nueva fecha son: Por las dú, Leo Litardo y Los hijos de fierro, Pablo Sax, entre otros. 

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

