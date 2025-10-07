Llega una nueva edición de Expo Chocolate

El Municipio de Luján informó que habrá una nueva edición de Expo Chocolate, una propuesta creada para apoyar a los emprendedores de Luján y fortalecer así la producción local. Habrá exposición, degustación y venta de productos artesanales como bombones, chocolates y alfajores, entre otras exquisiteces.

Expo Chocolate tendrá lugar en el Descanso del Peregrino (Padre Salvaire entre Mitre y San Martín), y se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre de 11 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa constituye un espacio de visibilidad y promoción en la ciudad, donde cada productor tiene la posibilidad de ofrecer sus artículos y acercarse a la comunidad lujanense.

Entre los emprendedores participantes en esta edición se encuentran Alfajores Ben-Ben, Amora Pastel, Gris, Azulgrana, Dulce o truco, Bruu, Juanfajor, De la Virgen, Chocovsa, Delicias JEMF, NonoToño, Corazón de pastel, Capas de amor sin gluten, Emme, Miss cookies, Marisol, Aguma, Cinco sentidos, Dulce capricho, Cande, Doña Nina, Tatisweet, Entre budines, Dulce delicia, entre otros.