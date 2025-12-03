Miércoles 3 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 24°C
  • H: 69%
  • P: 1013
  • V: Norte

Llega «Un loco lindo» a Luján

Teatro

Un espectáculo para toda la familia.



Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025

Este viernes 5 de septiembre, Fer Verona presenta «Un loco lindo» en el teatro municipal Trinidad Guevara, una aventura de risas y asombro.

El artista que triunfó en las temporadas de Carlos Paz y en la Avenida Corrientes, en el Gran Teatro Broadway, regresa con su nuevo show de magia y comedia.

En este gran show imperdible, Fer Verona fusiona la Magia más sorprendente con una comedia fresca y desopilante. Un espectáculo diseñado para toda la familia, donde grandes y chicos serán parte activa de una experiencia llena de ilusión.

«¡Ven a descubrir por qué Fer Verona es un éxito!
«Un Loco Lindo» es el plan perfecto para creer en lo imposible y reír sin parar.»

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.