Llega «Un loco lindo» a Luján
Teatro
Un espectáculo para toda la familia.
Este viernes 5 de septiembre, Fer Verona presenta «Un loco lindo» en el teatro municipal Trinidad Guevara, una aventura de risas y asombro.
El artista que triunfó en las temporadas de Carlos Paz y en la Avenida Corrientes, en el Gran Teatro Broadway, regresa con su nuevo show de magia y comedia.
En este gran show imperdible, Fer Verona fusiona la Magia más sorprendente con una comedia fresca y desopilante. Un espectáculo diseñado para toda la familia, donde grandes y chicos serán parte activa de una experiencia llena de ilusión.
«¡Ven a descubrir por qué Fer Verona es un éxito!
«Un Loco Lindo» es el plan perfecto para creer en lo imposible y reír sin parar.»
Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025