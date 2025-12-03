Llega «Un loco lindo» a Luján

Publicado el miércoles 3 de diciembre de 2025

Un espectáculo para toda la familia.

Este viernes 5 de septiembre, Fer Verona presenta «Un loco lindo» en el teatro municipal Trinidad Guevara, una aventura de risas y asombro.

El artista que triunfó en las temporadas de Carlos Paz y en la Avenida Corrientes, en el Gran Teatro Broadway, regresa con su nuevo show de magia y comedia.

En este gran show imperdible, Fer Verona fusiona la Magia más sorprendente con una comedia fresca y desopilante. Un espectáculo diseñado para toda la familia, donde grandes y chicos serán parte activa de una experiencia llena de ilusión.

«¡Ven a descubrir por qué Fer Verona es un éxito!

«Un Loco Lindo» es el plan perfecto para creer en lo imposible y reír sin parar.»

