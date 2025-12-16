Llega «Música en el Pueblo» edición Navidad

Publicado el martes 16 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de Música en el Pueblo edición Navidad, el evento que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en la localidad de Pueblo Nuevo.

La nueva jornada libre y gratuita, se desarrollará de 20 a 00 horas, en calle Tropero Moreira entre Estrada y Las Catalpas. Contará con espectáculos en vivo, actividades para toda la familia, patio de artesanos y una variada oferta gastronómica.

El escenario contará con la presencia de artistas locales y regionales. La actuación principal estará a cargo de Rocio Quiroz, quien estará acompañada por “Los Tropicales”, Juan Íbalo, y “La Orden del Tornillo”.

Además, habrá sorpresas para los más pequeños y el mismo Papá Noel recibirá sus cartas con deseos y pedidos para estas fiestas.

