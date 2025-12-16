Martes 16 de diciembre de 2025
Llega «Música en el Pueblo» edición Navidad

Evento

Sábado 20 de diciembre.



Publicado el martes 16 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de Música en el Pueblo edición Navidad, el evento que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en la localidad de Pueblo Nuevo.

La nueva jornada libre y gratuita, se desarrollará de 20 a 00 horas, en calle Tropero Moreira entre Estrada y Las Catalpas. Contará con espectáculos en vivo, actividades para toda la familia, patio de artesanos y una variada oferta gastronómica.

El escenario contará con la presencia de artistas locales y regionales. La actuación principal estará a cargo de Rocio Quiroz, quien estará acompañada por “Los Tropicales”, Juan Íbalo, y “La Orden del Tornillo”.

Además, habrá sorpresas para los más pequeños y el mismo Papá Noel recibirá sus cartas con deseos y pedidos para estas fiestas.

