Libertad Avanza se impuso en Luján con el 46,6% de los votos
Elecciones 2025.
Publicado el domingo 26 de octubre de 2025
En el distrito de Luján, la fuerza que lidera Javier Milei obtuvo una clara victoria en las elecciones legislativas 2025. La Libertad Avanza reunió 28.869 votos (46,61%), mientras que la alianza Fuerza Patria —referenciada en el oficialismo local— alcanzó 23.063 sufragios (37,24%), según los datos oficiales del escrutinio provisorio.
La elección se desarrolló con normalidad en las 292 mesas habilitadas y una participación que rondó el 70% del padrón.
El resultado local refleja una tendencia similar a la observada en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde el espacio liberal logró imponerse en varios municipios del interior.
Publicado el domingo 26 de octubre de 2025