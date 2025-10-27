Libertad Avanza se impuso en Luján con el 46,6% de los votos

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el distrito de Luján, la fuerza que lidera Javier Milei obtuvo una clara victoria en las elecciones legislativas 2025. La Libertad Avanza reunió 28.869 votos (46,61%), mientras que la alianza Fuerza Patria —referenciada en el oficialismo local— alcanzó 23.063 sufragios (37,24%), según los datos oficiales del escrutinio provisorio.

La elección se desarrolló con normalidad en las 292 mesas habilitadas y una participación que rondó el 70% del padrón.

El resultado local refleja una tendencia similar a la observada en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde el espacio liberal logró imponerse en varios municipios del interior.

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025