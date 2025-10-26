AHORA
Leonardo Boto destacó la participación y el buen clima en las elecciones de Luján
Legislativas 2025.
El intendente Leo Boto votó cerca del mediodía en la Escuela Media N.º 1 y se mostró conforme con el desarrollo de la jornada electoral. “La votación viene bien. Estamos con un promedio alto de participación, cerca del 35% en el distrito, así que las expectativas son buenas”, señaló.
Boto valoró además la organización del comicio: “Las mesas abrieron de manera prolija y la mayoría en tiempo y forma. Esperemos que todo continúe con tranquilidad y que tengamos una buena jornada”.
Respecto a la implementación de la Boleta Única, el jefe comunal subrayó la buena respuesta de la ciudadanía: “Encontramos muy buena recepción por parte de los votantes, fiscales y autoridades de mesa. La hace mucho más ágil y rápida”
