Las Postas de Salud serán en Plaza Colón en el mes de abril

Publicado el martes 31 de marzo de 2026

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Con el objetivo de brindar servicios de salud y brindar atención gratuita, el Municipio de Luján informó a la comunidad que las Postas de Salud se instalarán en la Plaza Colón durante el mes de abril.

En esta oportunidad, estarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del calendario nacional, vacuna antigripal, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemiaAdemás, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

Cabe destacar que se encuentra disponible la segunda etapa de vacunación antigripal, dirigida a los siguientes grupos de riesgo:

-Personas embarazadas (en cualquier trimestre).

-Personas puérperas (en los diez días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad).

-Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

-Personal estratégico.

-Personas en contacto con aves de corral.

Publicado el martes 31 de marzo de 2026