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Las Postas de Salud serán en Plaza Colón en el mes de abril

Servicios

Atención gratuita.



Publicado el martes 31 de marzo de 2026

Con el objetivo de brindar servicios de salud y brindar atención gratuita, el Municipio de Luján informó a la comunidad que las Postas de Salud se instalarán en la Plaza Colón durante el mes de abril.

En esta oportunidad, estarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del calendario nacional, vacuna antigripal, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemiaAdemás, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

Cabe destacar que se encuentra disponible la segunda etapa de vacunación antigripal, dirigida a los siguientes grupos de riesgo:

-Personas embarazadas (en cualquier trimestre).

-Personas puérperas (en los diez días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad).

-Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

-Personal estratégico.

-Personas en contacto con aves de corral.

Publicado el martes 31 de marzo de 2026

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