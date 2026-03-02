Las Postas de Salud funcionarán en Plaza Colón en el mes de marzo

Publicado el lunes 2 de marzo de 2026

Con el objetivo de brindar servicios de salud y brindar atención gratuita, el Municipio de Luján informó a la comunidad que las Postas de Salud se instalarán en la Plaza Colón durante el mes de marzo.

En esta oportunidad, estarán los días miércoles en el horario de 9 a 12 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

