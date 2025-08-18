Lunes 18 de agosto de 2025
Las Postas de Salud funcionarán en Plaza Colón durante las próximas semanas

Estarán los miércoles de agosto y septiembre.



Publicado el lunes 18 de agosto de 2025

Con el objetivo de acercar servicios de salud y brindar atención gratuita, el Municipio de Luján informó que las Postas de Salud se instalarán en la Plaza Colón durante las próximas semanas.

En esta oportunidad, estarán los miércoles de agosto y septiembre, en el horario de 10 a 13 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

