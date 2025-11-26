Las orquestas de Luján se reúnen y brindarán un concierto gratuito
Actividad
El espectáculo comenzará 17:30 h.
El Municipio de Luján informó que este sábado 29 de noviembre se realizará una nueva edición del Encuentro de las Orquestas de Luján, un espacio de integración, expresión y desarrollo artístico para las infancias y juventudes de distintos barrios, que se llevará a cabo en la Escuela Normal (Av. España 801) a las 16 horas.
Esta propuesta, que busca poner en valor el trabajo educativo y comunitario de las orquestas lujanenses, reunirá a la Orquesta Municipal El Ombú, la Orquesta del Barrio Ameghino y la Orquesta Parque Lasa.
El concierto comenzará a las 17:30 horas y brindará una oportunidad para disfrutar de música en vivo interpretada por infancias y juventudes que forman parte de estos proyectos comunitarios. La entrada es libre y gratuita.
Publicado el miércoles 26 de noviembre de 2025