Las orquestas de Luján se reúnen y brindarán un concierto gratuito

Publicado el miércoles 26 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján informó que este sábado 29 de noviembre se realizará una nueva edición del Encuentro de las Orquestas de Luján, un espacio de integración, expresión y desarrollo artístico para las infancias y juventudes de distintos barrios, que se llevará a cabo en la Escuela Normal (Av. España 801) a las 16 horas.

Esta propuesta, que busca poner en valor el trabajo educativo y comunitario de las orquestas lujanenses, reunirá a la Orquesta Municipal El Ombú, la Orquesta del Barrio Ameghino y la Orquesta Parque Lasa.

El concierto comenzará a las 17:30 horas y brindará una oportunidad para disfrutar de música en vivo interpretada por infancias y juventudes que forman parte de estos proyectos comunitarios. La entrada es libre y gratuita.

