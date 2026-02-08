Domingo 8 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 25°C
  • H: 53%
  • P: 1011
  • V: Este

Lanzan el formulario para eventos en el Centro Cultural Ana de Matos

Cultura

Para nutrir la agenda de la ciudad.



Publicado el domingo 8 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó que ya se encuentra disponible el formulario de inscripción para eventos 2026 en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

«Invitamos a la comunidad a ser parte de la programación de nuestro Centro Cultural Municipal en este nuevo año,  un espacio que ya es parte de la escena cultural local donde podemos seguir proyectando en conjunto diversos eventos que nutran la agenda cultural de Luján», señaló el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.

Los eventos que se pueden realizar en dicho espacio son: recitales, obras de teatro, festivales, eventos gastronómicos, exposiciones, ferias, talleres, workshops, presentaciones, charlas magistrales y más.

Para solicitar la reserva del centro cultural, se debe completar el formulario a través del siguiente enlace: www.bit.ly/eventos-anadematos

Para solicitar más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Culturas y Turismo al 02323 – 274161.

Publicado el domingo 8 de febrero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.