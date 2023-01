La UCR en defensa de nuestro nuestro hospital

El Concejo Deliberante se apresta a tratar –y, aparentemente, aprobar– la transferencia del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján a la Provincia de Buenos Aires. Esta medida pretende ser tomada a las apuradas, sin suficiente debate ni participación de todos los sectores interesados, y con justificaciones falaces, partiendo de premisas erróneas o infundadas.

Ante la posibilidad de que una decisión tan trascendental como esta sea tomada de esta manera, los concejales radicales de Luján nos vemos en la obligación de hacer pública nuestra oposición. Y estas son nuestras razones:

1) Se dice que esta medida responde a un criterio de gestión del sistema de salud según el cual los municipios deberían hacerse cargo de la atención primaria, las provincias de los establecimientos del nivel II y el gobierno nacional de la alta complejidad. Sin embargo, no ofrecen ninguna evidencia científica que demuestre que ese modelo sería más eficiente, ni ejemplos exitosos de esa política. Además, contradice la actual estrategia sanitaria. Por un lado, de los 84 hospitales transferidos a municipios bonaerenses a principios de la década de 1980, solo 4 han vuelto a la Provincia, y los otros 80 siguen siendo municipales. Por otra parte, no es cierto que la Nación hoy se haga cargo de la alta complejidad (en todo el país tiene apenas 5 efectores propios, de los cuales los hospitales Posadas y Sommer –separados por apenas 60 kilómetros– son en la actualidad polivalentes, otros 2 especializados en salud mental y el restante en rehabilitación psicofísica). Como eso es así, las prestaciones médicas especializadas, tanto ambulatorias como de internación, sean diagnósticas o de tratamiento, son indistintamente brindadas en hospitales públicos municipales, provinciales y –excepcionalmente– nacionales.

2) Afirman que esta estrategia de asignación de responsabilidades por niveles de atención y por jerarquía institucional (promoción de la salud y prevención para los municipios, segundo nivel para las provincias y alta complejidad para la Nación) es particularmente aconsejable en el Conurbano; y sostienen que Luján ya se encuentra “prácticamente” incorporado a esa región. Este razonamiento, de resignación frente al avance de la “conurbanización” sobre nuestro distrito, es el mismo con que la actual gestión observa impávida el avance del delito y la inseguridad, o promueve loteos en áreas linderas con el Gran Buenos Aires, o estimula obras públicas que funden cada vez más a Luján en el Área Metropolitana. Pero, además, también en este punto lo que se proclama es desmentido por la realidad: existen distritos del Conurbano de probada y exitosa tradición en la definición y ejecución de políticas de salud desde las municipalidades, cuyo ejemplo más cabal sin dudas es el de San Isidro, con una red de salud totalmente propia, conformada por tres hospitales, varios centros de atención primaria y otros servicios especializados.

3) Pretenden engañarnos con el retorcido argumento de que la pertenencia del Hospital a la Provincia favorecerá la coordinación de los distintos servicios de la red local de salud. Ocultan que nada es mejor para la integración del sistema de salud que la preservación de la gobernanza municipal sobre la mayor cantidad posible de efectores en manos del Municipio. Lejos de lo que dicen, un sistema integrado es aquel en el que la definición de políticas y estrategias, la distribución de los recursos y la asignación de responsabilidades están en cabeza de una misma jurisdicción. Y cuanta mayor cercanía hay entre la comunidad y la autoridad que tiene tales atribuciones, mayor es el control de gestión por parte de la ciudadanía, más inmediato es el vínculo entre los usuarios y los prestadores de los servicios, de manera que el reclamo pueda obtener una más pronta respuesta.

4) Ocultan la grave crisis que padecen los centros asistenciales que en la actualidad dependen del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una prueba contundente de ello es que el 25% de las prestaciones médicas que hoy brinda nuestro Hospital tienen como destinatarios a personas que no provienen del Partido de Luján. En su mayoría, proceden de distritos de la zona cuyos hospitales son provinciales (como el caso del Hospital Vicente López y Planes, de Gral. Rodríguez), y que no encuentran en ellos la atención que requieren.

5) Afirman que las razones para esta medida son sanitarias, que tienden a un modo más eficiente de garantizar la prestación de servicios de salud. Sin embargo, en el texto del convenio firmado entre el intendente y el ministro de Salud no existe una sola referencia a cuestiones de índole sanitaria. La descripción de los alcances del acuerdo y la definición de las obligaciones asumidas por cada una de las partes se vinculan exclusivamente con los aspectos patrimoniales y legales del traspaso de jurisdicción. El convenio que se quiere aprobar no habla para nada de la salud de los vecinos y las vecinas de Luján.

6) Mienten diciendo que han promovido el debate participativo para discutir esta iniciativa. En diciembre de 2021, la secretaria de Salud del Municipio convocó, en forma individual, a algunos referentes de la política local. Mientras en los medios se anunciaba la “provincialización” de nuestro Hospital, la funcionaria aclaró que apenas había sido firmada una carta de intención, que todavía no estaban definidos los alcances de la transferencia y que de ahí en más se iniciaba un proceso de consultas y amplia participación para que todos los sectores pudieran brindar sus aportes. Nunca más nadie fue convocado. Las gestiones entre el Municipio y la Provincia –si las hubo– fueron mantenidas en absoluto secreto. Y un año después aparece un convenio ya firmado entre el intendente y el ministro de Salud provincial, presentado como un hecho consumado en reuniones en las que solo fue posible plantear “dudas”.

7) Han dejado que en los últimos meses en el Hospital creciera el deterioro edilicio así como las carencias de equipamiento y hasta de insumos médicos básicos. Como si fuera un plan deliberado, ha mermado la inversión en el sistema de salud pública municipal. Se estima que en el año que termina, 2022, un 30% de los recursos habrán sido destinados al Hospital, el Hogar Padre Varela, los centros de atención primaria y los demás servicios de salud. Y en el presupuesto aprobado para 2023, a iniciativa del propio Departamento Ejecutivo, esa inversión disminuirá a un 25,4%. Hace semanas que los trabajadores del sector se encuentran bajo una medida de fuerza, precisamente en reclamo de haberes adeudados, provisión de insumos, reparación de aparatología y arreglos edilicios. Como respuesta, el gobierno municipal ofrece la provincialización del Hospital, difundiéndola como una solución a los enormes problemas que la propia gestión provocó o permitió que ocurrieran.

8) El Municipio, según el convenio, “cede y transfiere en propiedad, con carácter definitivo y a título gratuito”, el edificio del Hospital, el predio en que está edificado, todas las mejoras introducidas en ese inmueble y “todos los bienes muebles, instalaciones, equipos, instrumentos, bienes de uso y de consumo que se encuentren afectados al establecimiento asistencial”. No se fija ninguna condición para la Provincia. Si en el futuro la Provincia quisiera utilizar con una finalidad distinta parte del predio (de indudable valor económico, por su ubicación), nada se lo impediría. Tampoco queda establecido que, junto con el Hospital, se transfiere a la Provincia la plena responsabilidad en las futuras nuevas necesidades de generación de servicios del segundo nivel.

9) Contrariamente a lo que se dice, los trabajadores no han sido considerados en la toma de esta decisión. Las organizaciones sindicales han sido convocadas a conocer el convenio ya firmado recién días antes de someterlo al tratamiento del Concejo Deliberante. Y, lo que es peor, se les niega a los trabajadores la posibilidad de escoger si desean o no ser transferidos a la Provincia. El convenio firmado por el intendente y el ministro de Salud dispone que quienes hoy trabajan en el Hospital (salvo contadas excepciones, como el caso de quienes ya han iniciado sus trámites jubilatorios) serán traspasados de la Municipalidad a Luján a la Provincia de Buenos Aires, como si fueran parte del mobiliario.

10) Por último, hemos tenido que escuchar una de las más grandes falacias: hay quienes justifican el traspaso del Hospital diciendo que de esa manera el Municipio dispondrá de mayores recursos para dar respuesta a otras necesidades de la población, en particular en el área de Atención Primaria de la Salud. La cláusula DÉCIMA del convenio expresamente desmiente esta falsedad, al establecer que a partir de la transferencia, “la Municipalidad dejará de percibir el monto coparticipable que le corresponde en materia de salud por el establecimiento asistencial transferido”.

Si el Concejo Deliberante consuma la aprobación del convenio y, por lo tanto, consiente la transferencia del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, estará cometiendo un error histórico, cuyas consecuencias son hoy inimaginables, pero que serán visibles –y padecidas por nuestros vecinos y vecinas– más pronto que tarde.

Los concejales radicales pedimos a nuestros colegas que reflexionen, que no tomen ligeramente decisiones como esta, y que nos tomemos todo el tiempo que sea necesario para considerar el tema, valorando especialmente los argumentos que aquí exponemos.

La atención de la salud de la población es –con la educación, la seguridad y la administración de Justicia– una de las funciones indelegables y más importantes del Estado. Tanto que no hay lugar para la equivocación.

Concejales: Silvina Mendoza, Dardo Sonnemberg y Alberto Trisciuzzi

UNIÓN CÍVICA RADICAL LUJÁN

Publicado el jueves 5 de enero de 2023