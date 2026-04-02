La prórroga del Certificado Único de Discapacidad tiene plena vigencia legal

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El Municipio de Luján informó a la comunidad que la prórroga por un año del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se encuentra plenamente vigente en todo el territorio nacional, motivo por el cual no hay razones legales ni administrativos para su rechazo por parte de obras sociales u otros organismos que prestan servicio a las personas con discapacidad.

En este sentido, cabe destacar que la prórroga fue establecida por la Resolución N° 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que extendió por única vez y por el término de un año la validez de aquellos certificados con fecha de vencimiento en 2025. Esto significa que si un CUD tenía una fecha de actualización entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, su vigencia se extiende de forma automática hasta la misma fecha del año 2026.

No obstante lo antedicho, la Dirección de Discapacidad ha recibido numerosos reclamos de personas con discapacidad que manifiestan dificultades al momento de hacer valer este derecho ante determinadas obras sociales.

Lamentablemente, en buena medida esta situación se produce por la falta de auditorías y controles institucionales a las obras sociales, que en algunos casos genera interpretaciones arbitrarias o la negativa a reconocer documentación que se encuentra legalmente vigente.

En este contexto, es fundamental subrayar que la prórroga del CUD tiene plena validez legal y administrativa, por lo que su desconocimiento implica una vulneración de derechos que impacta directamente en el acceso a prestaciones y apoyos de las personas con discapacidad.

Frente a esto, la Dirección de Discapacidad continuará acompañando y orientando a los vecinos y vecinas que se encuentren atravesando este tipo de situaciones, promoviendo el cumplimiento efectivo de la normativa y la garantía de derechos.

Publicado el jueves 2 de abril de 2026